Установка и настройка VMBitrix - CMS Битрикс

$50
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки183 просмотра
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Полная установка и настройка VMBitrix с последующим переносом CMS Битрикс и оптимизацией.

5 лет назад
Alexxpro
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
gnapovskiy
Владимир 
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
19 отзывов
5 лет назад
$50
1 день
Не первый раз обращаюсь к Владимиру! Очень порядочный и отзывчивый человек, профессионал своего дела.
Приятно работать с данным заказчиком, четко поставленное задание, своевременная проверка и оплата, рекомендую. Обращайтесь, всегда рад помочь.