Создание сайта интернет магазина на opencart

Необходимо посадить верстку на WP По каким-то непонятным причинам предыдущий исполнитель не смог этого сделать - получается доработка :( Бюджет очень ограничен, т.к. эта сумма выделялась предыдущему исполнителю. Ссылку скину в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется разрабатываемый в замен действующему сайт на базе opencart и шаблона Luxury luxury23.octemplates.net . Стандартный функционал, поставляемый вместе с шаблоном, был расширен (уже выполнено), а дизайн был перерисован дизайнером. При оценки работ по верстке и до-разработке функционала пришли к выводу, что хочется отказаться от шаблона Luxury. В итоге стоит задача сверстать на "чистом" opencart сайт в соответствии с дизайном и перенести имеющийся функционал. Сайт разрабатывался с использованием репозитория (subversion), в результате чего имеется весь код, добавленный для расширения функционала.
Что именно было добавлено:
1. Скрипт для переноса из текущего (рабочего сайта на joomla) базы данных пользователей включая историю заказов
2. Модуль ulogin – позволяющий добавить авторизацию через соц. сети: ВК, FB, ОК, Инстаграмм
3. Реализация двух наборов групп пользователей: ОПТовые и рознечные группы. Принадлежность пользователя к группе определяет доступную ему скидку. Переключение между группами происходит автоматически. В случае розничных групп, при накопления пользователем определённой суммы оплаченных заказов. В случае ОПТовых пользователей, группа выбирается в зависимости от суммы всех заказов за предыдущий год.
4. Функционал накопления баллов
5. Расширенный редактор заказов.
6. Функционал скидки на объём разовой покупки. Администратор имеет возможность устанавливать границы сумм, при которых доступна скидка, и процент предоставляемой скидки.
7. Сайт подключен к сервису автоматического расчёта доставки (Поста России, СДЕК)
8. Сайт подключен с службе яндекс-касса
9. Внедрён функционал смены изображения на странице товара, в зависимости от выбора параметра товара – цвет
10. Внедрён функционал клубных карт. По сути это купонная скидка. Если пользователь ввел номер карты в корзине он получает дополнительную скидку ( пока не утверждено )
Что ещё осталось сделать:
1. Разработать в соответствии с шаблоном функционал корзины.
1.1. Стоимость доставки рассчитывается отдельно, (каждая в своей вкладке)
1.2. Добавить выбор способа оплаты
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