Разработать сайт на движке WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок205 просмотров
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Нужно разработать сайт на движке WordPress.

Подробности по ссылки: https://docs.google.com/document/d/12nCzu7-i1MvzLq...

Желаемый срок выполнения: 1-3 недели. 

WordPress
5 лет назад
freeburger
Валентин 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад