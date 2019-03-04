Верстка и натяжка одной страницы на WP

$70
Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок223 просмотра
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Здравствуйте.

Необходима адаптивная верстка и натяжка лендинга на WP.

https://yadi.sk/i/nz3OXR6OQjIXDQ

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Использование Visual Composer

но не обязательно

5 лет назад
Paquito
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад