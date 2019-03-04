Переделать шапку сайта (Opencart 3, twig, дефолтный шаблон)

$5
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка229 просмотров
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Необходимо переделать шапку сайта, чтобы она соответствовала приложенным макетам (есть psd). Opencart 3. 

Просьба в заявке сразу указать стоимость. Бюджет минимальный, в связи с маленьким объемом работ.

Всё это уже было сделано ранее, но изменения слетели. 

OpenCart
5 лет назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад