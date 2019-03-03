Необходимо настроить рассылку новых публикаций через MailChimp

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Необходимо настроить рассылку новых записей из определенных рубрик сайта. Сайта сделан на wordpress. Акаунт в mailchimp уже есть. 

Планируется еженедельная автоматическая рассылка новостей и новых статей. В письме должны содержаться: заголовки записей, картинки и краткое описание до тега , а так же ссылка "читать полностью" для каждой записи. Предполагаю, что нужно колдовать с RSS

Так же рассчитываю на помощь с Mailchimp и управлением рассылками.

Предлагайте Ваш бюджет

5 лет назад
Leonid4891
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад