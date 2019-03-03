Необходимо настроить рассылку новых публикаций через MailChimp

Здравствуйте! Необходимо настроить рассылку новых записей из определенных рубрик сайта. Сайта сделан на wordpress. Акаунт в mailchimp уже есть.

Планируется еженедельная автоматическая рассылка новостей и новых статей. В письме должны содержаться: заголовки записей, картинки и краткое описание до тега , а так же ссылка "читать полностью" для каждой записи. Предполагаю, что нужно колдовать с RSS

Так же рассчитываю на помощь с Mailchimp и управлением рассылками.

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