Оптимизация скорости загрузки сайта

$8
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки142 просмотра
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Сайт очень медленно грузится. Нужна оптимизация скриптов и т.д. Чтобы сайт загружался нормально. http://prntscr.com/mrxljr

Сайт: https://romanovskiy.pro/

Шаблонные заявки сразу отклоняю!!!!

В ответе заявки хотелось бы услышать что будете делать и за какую цену!

5 лет назад
Lojscha
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 года назад