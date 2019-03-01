Создать два типа записей и вывести анонсом на главную MODX rev. 2.6.5

Есть сайт www_rancho_kz на cms MODX Revolution 2.6.5-pl

Нужно создать два типа записей "Блог" и "Продукт" и что бы их содержимое выходило в специальных блоках на главной странице.

Как должны выглядеть страницы "блог" и "продукт" и их содержимое, подробно показано в прототипе

app_moqups_com/bTSErIrP9b/view

Доступы все есть, пишите цену и сроки