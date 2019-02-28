Небольшие доработки на WP

Переделать [url=https://afterlogic.org/webmail-lite]Afterlogic WebMail Lite[/url] так что бы она стала работать с нужной нам БД Mysql. Не принимала и отправляла электронную почту, а добавляла и удаляла данные в нашей БД. Более подробно смотрите в ТЗ во вложении.