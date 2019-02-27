Переключение языка на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт    sdm.com.ua   написан на wordpress 

нужно что бы переводился текст в блоках, которые на скрине.

переводился не автоматически, а потставлялся заранее прописанный текст

в зависимости от выбранного языка, языков будет 2 :  русский и аншлийский

WordPress
5 лет назад
terlalex
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад