Сверстать и натянуть на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт22 заявки262 просмотра
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Здравствуйте, нужно сверстать из PSD макета (адаптивно) и натянуть на CMS Wordpress.

Нужны основные страницы:

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- Статья

- Страница поиска

- Возможно еще что-то забыл?

Без цены заявки не рассматриваю.

WordPress
5 лет назад
skoba1989
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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