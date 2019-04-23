Разработка сайта на WordPress на базе готовой верстки

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок252 просмотра
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Сайт курсов вождения.

На сайте будет:

1. Форма регистрации на экзамен.

2. Расписание экзаменов с возможностью выбора Города (логика следующая: выбрал город, в зависимости от города предлагается даты сдачи экзамена)

3. Карты с метками городов.

4. Возможно будет он-лайн оплата (уточним у клиента дополнительно).

5. На сайте будет текст частично  в слайдерах, аккордеон + фото и видео галерея, ссылки на соц.сети. На верстке это все можно увидеть.

Верстку вышлю в личном сообщении.

Язык - голландский. 

Пожалуйста в заявках указывайте ссылки на ваши проекты на WP (сложнее чем просто лендинг).

WordPress
5 лет назад
ipevgeny
Евгений 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$700
15 дней
WMZ
Очень рекомендую Олега как специалиста высокого уровня.
Объемная и интересная задача по натяжке верстки для сайта автошколы. Четкое техзадание и обратная связь. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
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