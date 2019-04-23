Разработка сайта на WordPress на базе готовой верстки

Сайт курсов вождения.

На сайте будет:

1. Форма регистрации на экзамен.

2. Расписание экзаменов с возможностью выбора Города (логика следующая: выбрал город, в зависимости от города предлагается даты сдачи экзамена)

3. Карты с метками городов.

4. Возможно будет он-лайн оплата (уточним у клиента дополнительно).

5. На сайте будет текст частично в слайдерах, аккордеон + фото и видео галерея, ссылки на соц.сети. На верстке это все можно увидеть.

Верстку вышлю в личном сообщении.

Язык - голландский.

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