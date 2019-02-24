Помочь с разработкой для cs-cart

Есть сайт rivoli_kz cms Opencart 3.0 шаблон porto куплен на themeforest_net Проблема: не работает ЧПУ (в опенкарте уже зашит функционал ЧПУ, но он почему то не открывает страницы по новому url) Нужно поправить функционал ЧПУ Пишите цену и сроки