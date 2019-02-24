Помочь с разработкой для cs-cart

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок112 просмотров
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Привет! Нуждаюсь в помощи (консультации) по cs-cart, интересуют след. вопросы:

1) Помочь с автообновлением цены при изменении количества

2) Опция Длина листа : должна участвовать в расчете стоимости (показать, где вывести значение этого поля для расчета)

3) Будут еще опции, которые нужно будет добавить в расчет стоимости

http://stivmarket.ru/profnastil/profnastil-s8

5 лет назад
TornadoMan
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад