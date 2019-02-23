1. Установить Opencart 2. Накатить шаблон 3. Настроить шаблон согласно дефолту.
Верстка, натяжка, програмирование шаблона для Wordpress
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Добрый день! Требуется сверстать адаптивный анимированный шаблон и натянуть на Wordpress.
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