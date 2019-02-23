OpenCart 2.3.0.2 доработки

$20
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок97 просмотров
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1. сократить категории (оставить 2 уровня)

2. нужно установить какой либо сео модуль для генерации ЧПУ и тайтлов (модуля у меня нет)

3. нужно установить модуль оплаты яндекс деньги (http://rus-opencart.info/opencart-all/moduli-opencart/yandex-pro.html)

OpenCart
5 лет назад
cehynmrechz
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад