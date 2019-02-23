OpenCart 2.3.0.2 доработки

Нужно доработать оформление заказа и покупку в 1 клик. ТЗ во вложении. Только для исполнителей с существенным опытом по Opencart 1.5. Оплата через по факту окончания работ, предоплаты нет. Обращайтесь в скайп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. сократить категории (оставить 2 уровня)
2. нужно установить какой либо сео модуль для генерации ЧПУ и тайтлов (модуля у меня нет)
3. нужно установить модуль оплаты яндекс деньги (http://rus-opencart.info/opencart-all/moduli-opencart/yandex-pro.html)
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть google insights он показывает очень плохие результаты загрузки сайта, например Время загрузки для взаимодействия 12,0 сек. нужно снизить скорость загрузки сайта на всех устройствах. Нужны только профессионалы что бы внешний вид сайта и все его функции остались ...Завершен5 лет назад
Добрый день пишу один проект на cms DLE, необходимо сделать такой функционал: - возможность вызвать публикацию новости не в отдельном окне а на главной странице в попапе(дизайн попапа меня не особо интересует) - при добавление новой новости ...Завершен5 лет назад
Добрый день! Нужно настроить отправку форм на сайте. Есть несколько форм купить в один клик нужно их настроить на отправку на почту корпоративную. Сайт на cms webasist shopscript Сейчас проблема в том что приходят сообщения с ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
1 мовна версія, 20 сторінок, без фотогалерей, з графіком курсів.Завершен5 лет назад
- $10
Для сайта нужен такой плагин: Discount Rules for WooCommerce – PRO У кого есть? Куплю за 500р. Поставлю сам.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $30
Выгрузить файлы cms WordPress, Opencart на сервер (с помощью автоматического загрузчика). 2 сайта на WP, 1 на OpenCart. Закачать плагины на сайты с помощью FTP клиента (ссылки на плагины предоставим). Произвести создание 5 страниц (помимо главной), ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать блог с разделом услуг на Drupal 8. Планируется использовать модуль и шаблон bootstrap https://www.drupal.org/project/bootstrap. Необходимо кастомизировать меню (цвета) и допилить темный футер на всюширину экрана, но с контейнером для нескольких блоков контента (меню, контакты..) Услуги ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Движок опенкарт про. При сохранении товара такая ошибка. Кто может починить отзовитесь?Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать сайт на 1с битрикс админке находятся 4 сайта. Необходимо оставить только 3 и удалить все лишнее Техническое задание может быть оговорено дополнительно исполнителем. Что в данный момент не работает: Резервное копирование Замена номера телефона Оформление заказа Preview товара(не соответствует странице ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад