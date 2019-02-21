Контентщик для WP

$30
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выгрузить файлы cms WordPress, Opencart на сервер (с помощью автоматического загрузчика). 2 сайта на WP, 1 на OpenCart.

Закачать плагины на сайты с помощью FTP клиента (ссылки на плагины предоставим). Произвести создание 5 страниц (помимо главной), заполнить мета теги для этих страниц и для главной (соответственно тематике контента сайта). Настроить шаблон (внешний вид настроить, цвета, картинки заменить, первично заполнить разделы главной страницы - подзаголовки, соответственно тематике,...). Разместить адрес на странице контакты и в шапке сайта. Настроить меню в футере и основное меню, добавив в него созданные страницы. 

При возникновении сложностей с выполнением, проконсультирую и помогу с решением, например, предоставлю инструкцию или объясню.

Срок выполнения - 7 дней

5 лет назад
AlisaYa
Алиса 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на Drupal 8

    Необходимо доработать блог с разделом услуг на Drupal 8. Планируется использовать модуль и шаблон bootstrap https://www.drupal.org/project/bootstrap. Необходимо кастомизировать меню (цвета) и допилить темный футер на всюширину экрана, но с контейнером для нескольких блоков контента (меню, контакты..) Услуги ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на 1с битрикс.

    Необходимо доработать сайт на 1с битрикс  админке находятся 4 сайта. Необходимо оставить только 3 и удалить все лишнее  Техническое задание может быть оговорено дополнительно  исполнителем.  Что в данный момент не работает:  Резервное копирование  Замена номера телефона  Оформление заказа  Preview товара(не соответствует странице ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт на подобие Авито. Предлагайте CMS

    Нужно сделать сайт по аналогу с Авито. Нужно выбрать CMS или фреймворк (чтобы сделать как сам сайт так и админку). Дизайны с меня (могу сделать в фотошопе, могу в sketch, могу экспорт сделать в Zeplin). Нужно ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить верстку

    Есть сайт на котором не корректно на мобильной версии отображается заголовок нужно поправить и сделать возможность загрузку документов в соответствующем разделе, сайт сделан на битриксе, скрин прекрепил. [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fesmi.menodom.ru&amp;cc_key=]http://esmi.menodom.ru[/url]

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенести сайт на bitrix

    Нужно перенести сайт клиники реабилитации В новый день в СПБ (newday-clinic) на bitrix  Сейчас сайт на Tilde Жду предложений по цене и срокам И описание на сколько качественно можно его перенести в части оптимизации кода

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка готова. Нужно натянуть на Wordpress

    Добрый день! Верстка, включая адаптивную, уже готова.  Вот тут ссылки на верстку и основные моменты ТЗ https://docs.google.com/document/d/1caWa_FOCInHoE76SZ20K-6M63dcTckdigIhQmmpPYNY/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки.

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать простой сайт на OpenCart

    Нужно разработать простой сайт для магазина японских товаров. У магазина все товары по 150 руб.  Это будет скорее всего каталог или витрина, чем интернет-магазин. Не нужно делать корзину, регистрацию и привычные вещи.  Используем OpenCart + шаблон к ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подключить модуль доставки на сайте на 1С Битрикс

    $80

    Задача сделать калькулятор доставки по аналогии. смотрим ссылку. подробный таск отправим утвержденному кандитату.  Сервис подкдючения eDost.ru Кто успешно справится будем постоянно работать по разработке доработкам сайтов на Битриксе.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад