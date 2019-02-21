Контентщик для WP

Выгрузить файлы cms WordPress, Opencart на сервер (с помощью автоматического загрузчика). 2 сайта на WP, 1 на OpenCart.

Закачать плагины на сайты с помощью FTP клиента (ссылки на плагины предоставим). Произвести создание 5 страниц (помимо главной), заполнить мета теги для этих страниц и для главной (соответственно тематике контента сайта). Настроить шаблон (внешний вид настроить, цвета, картинки заменить, первично заполнить разделы главной страницы - подзаголовки, соответственно тематике,...). Разместить адрес на странице контакты и в шапке сайта. Настроить меню в футере и основное меню, добавив в него созданные страницы.

При возникновении сложностей с выполнением, проконсультирую и помогу с решением, например, предоставлю инструкцию или объясню.

Срок выполнения - 7 дней