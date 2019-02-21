Перенести сайт на bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перенести сайт клиники реабилитации В новый день в СПБ (newday-clinic) на bitrix 

Сейчас сайт на Tilde

Жду предложений по цене и срокам

И описание на сколько качественно можно его перенести в части оптимизации кода 

5 лет назад
Novik22
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад