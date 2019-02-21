Создать простой сайт на OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок155 просмотров
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Нужно разработать простой сайт для магазина японских товаров. У магазина все товары по 150 руб. 

Это будет скорее всего каталог или витрина, чем интернет-магазин. Не нужно делать корзину, регистрацию и привычные вещи. 

Используем OpenCart + шаблон к нему. 

Более подробное ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1d-sVrpLczhjv66-gmm5fyxgS-QqXOxit9NWZzWDQtIU/edit?usp=sharing

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OpenCart
5 лет назад
artemgracev
Артём 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад