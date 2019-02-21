Создать простой сайт на OpenCart

Нужно разработать простой сайт для магазина японских товаров. У магазина все товары по 150 руб.

Это будет скорее всего каталог или витрина, чем интернет-магазин. Не нужно делать корзину, регистрацию и привычные вещи.

Используем OpenCart + шаблон к нему.

Более подробное ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1d-sVrpLczhjv66-gmm5fyxgS-QqXOxit9NWZzWDQtIU/edit?usp=sharing

Указывайте сразу стоимость работы и сроки.