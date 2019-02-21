Доработка Easydiscuss

Настроить Тильду (Tilda) со связкой форм с google таблицами и telegramm Залить данные в гугл таблицу и сделать возможным их обновление, информация должна обновляться через csv, xml и api Нужно настроить в гугле таблицы: вида (поставщик1) артикул1, ...
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Нужно в профиле пользователя в закладке "Ответы" вывести не просто список вопросов, на которые пользователь ответил, но и тексты самих ответов.
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