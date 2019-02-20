Правки по проекту по Битриксу

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок141 просмотр
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Правки по проекту  по Битриксу https://docs.google.com/document/d/1MoH22AU-SyYI3TA9Qpet4-cswcQ42a5HiN0ZoTDl9Xg/edit?usp=sharing 

Жду от вас : 

1.Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом 

4.Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад