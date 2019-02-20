Внести мелкие правки на Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок132 просмотра
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Внесение 3-4 правок, в работу взять необходимо сейчас и сдать сегодня. Все подробности объясню в личных сообщениях.

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OpenCart
5 лет назад
groupsbm
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад