Landing page для книг

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Требуется лендинг пейдж для загрузки книги с формой e-mail подписки.
Необходимо готовое решение на wordpress, если у вас есть готовые варианты, присылайте цену и скриншоты в PM
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