Landing page для книг

Доброго день. Господа фрилансеры.Необходимо:1. Перенести существующий сайт: http://www.detektiva.com/ на новый хостинг. Содержимое, файлы, базу данных. Существующий сайт на Joomla.2. Перенести домен (этот же detektiva.com, ﻿mydetektiv.com) от старого регистратора на новый, где и будет новый сайт.Пишите стоимость ...