Интернет-магазин на CMS Битрикс, связать с 1С, плюс лендинг

Требуется создание полнофункционального интернет-магазина под ключ.

CMS 1С Битрис

Особенности:

1. Много номенклатуры (3000-4000 шт).

2. Подгрузка цен, остатков из 1С Розница.

3. Адаптивность.

остальное в ТЗ.

Хороший пример:

- приложил скрин сайта

Дополнительно:

Сделать лендинг – реклама франшизы магазинов

Хороший пример лендинга: забейте в поиске – чио чио

ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ТРЕБУЕТСЯ :

1. Прислать ваши работы (интернет-магазины), которые делал исполнитель и которые сейчас работают.

Нужны ссылки. CMS должна быть Битрикс!

2. Просмотреть пример магазина, который указан выше, пройтись по его функционалу и каталогу.

3. Примерно оценить сроки и стоимость.

5. Прислать минимальную общую информацию о себе (компании) город, возраст, сайт, прочее, что считаете нужным.

Я сам разбираюсь в сайтах, CMS ,CSS и тд., поэтому все буду досконально проверять.

Могу сделать сам – но мне есть чем заняться, поэтому ищу качественного исполнителя, который имеет хороший опыт и знает заранее ответы на мои вопросы.

есть хорошие примеры реализации, которые надо повторить на Битриксе: claires.com ladycollection.com marmalato.ru