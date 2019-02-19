Интернет-магазин на CMS Битрикс, связать с 1С, плюс лендинг

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка118 просмотров
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Требуется создание полнофункционального интернет-магазина под ключ.  

CMS 1С Битрис 

Особенности:  

1. Много номенклатуры (3000-4000 шт).  

2. Подгрузка цен, остатков из 1С Розница. 

3. Адаптивность.  

остальное  в ТЗ.  

Хороший пример:  

- приложил скрин сайта 

Дополнительно:  

Сделать лендинг – реклама франшизы магазинов  

Хороший пример лендинга: забейте в поиске – чио чио 

ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ТРЕБУЕТСЯ :  

1. Прислать ваши работы (интернет-магазины), которые делал исполнитель и которые сейчас работают.  

Нужны ссылки. CMS должна быть Битрикс! 

2. Просмотреть  пример магазина, который указан выше, пройтись по его функционалу и каталогу.  

3. Примерно оценить сроки и стоимость.  

5. Прислать минимальную общую информацию о себе (компании)  город, возраст, сайт, прочее, что считаете нужным.  

Я сам разбираюсь в сайтах, CMS ,CSS и тд., поэтому все буду досконально проверять.  

Могу сделать сам – но мне есть чем заняться, поэтому ищу качественного исполнителя, который имеет хороший опыт и знает заранее ответы на мои вопросы.  

есть хорошие примеры реализации, которые надо повторить на Битриксе: claires.com ladycollection.com marmalato.ru

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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