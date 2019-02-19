Разработать раздел блога для интернет-магазина на 1С Битрикс

$200
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка120 просмотров
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Необходимо разработать раздел блога для интернет-магазина детской обуви и одежды useeme 

Желательно разработать раздел на готовом решении с соответствующими доработками по Функциональному заданию:

http://rgho.st/6NxCf6qHT

Учитываем стандарты адаптивной разработки под мобильники и планшеты.  

Желательно перед началом работы составить подробное Техническое Задание, на основе прикрепленного ТЗ и собранных во время обсуждения комментариев. 

Работа через безопасную сделку или договор с Юр. Лицом. Возможна частичная предоплата по договоренности. 

Стоимость и сроки работ обсуждаемы. 

5 лет назад
zombieins
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад