Необходимо разработать интранет-сайт, система управления WordPress

$140
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки259 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, необходимо разработать интранет сайт на системе управления  WordPress. Верстка сайта готова. В приложении техническое задание и некоторые макеты. Полную верстку вышлем Исполнителю.

Обязательные условия: необходимо работать до полного утверждения Заказчиком, быть онлайн не менее 9 часов в сутки для оперативного внесения правок. 

Оплата 50 на 50.

Сроки: 4 рабочих дня.

WordPress
5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
  • Похожие заказы

  • Вёрстка, натяжка, настройка и подключение модулей на вордпрессе

    $150

    В приложении описание проекта. Дизайн будет предоставлен в виде псд файлов по слоям. Срок выполнения проекта 2-2.5 недели. Дизайна пока нет, примеры которые нравятся заказчику ниже http://muqarnas.uz/ http://shinoprovod.uz/ http://tegola.uz http://kalekim-gallery.uz/  http://ingo.uz http://tork-ate.uz http://vpnland.com дизайн будет схожим. Работа над сайтом ориентировочно начнётся через недлю, ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести корректировки в файл импорта товара YML

    $122

    Всем привет. Очень коротко.  1. Есть им на modx revo (mini shop) 2. Есть работающая yml ссылка 3. Этот магазин импортирует по крону раз в сутки товар из ссылки.  То есть на данный момент все работает. Изменились некоторые данные ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Back-end задачи. Modx и Wordpress.

    Всем привет! Нужен [b]опытный (Важно!)[/b] Back-end разработчик для работ по нескольким сайтам. Работа проектная - примерно на 1-1,5 месяца. Основные задачи: - Работа с функционалом сайтов на Modx и Wordpress Требования к разработчику: - Опыт не менее 3 лет - Четкое выполнение договоренностей по ...

    WordPressMODX
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Модуль платежей на Webasyst Shop Script 8

    Нужен плагин оплаты для магазина на Webasyst Shop Script 8  для выбираемого способа оплаты "Онлайн-оплата"  Алгоритм:  1. клиент кладет товар в корзину, оформляет все свои данные (ФИО, тел, email и т.д.)  2. доходит до способов оплаты  3. выбирает способ "Онлайн-оплата"  4. ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установить и вывести личный кабинет modx 2.6.5

    Сайт на MODX Revolution 2.6.5-pl - www_rancho_kz Задача: Установить и вывести какой-нибудь гибкий личный кабинет. В шапке сайта есть кнопки "Вход" и "Регистрация". Они просто выведены через верстку. Нужно чтобы через них пользователь попадал в личный ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Opencart 2.3. Переделать шабку шаблона Moneymaker 2

    Доброго времени суток! Необходимо в дефолтном шаблоне Moneymaker 2 (v.2.6.3) изменить шапку: http://joxi.ru/l2ZvnvMCwbGpb2 на такой вид: http://joxi.ru/krDJlRatEaY5g2 . Оригинал можно посмотреть на одноименном сайте со второго скрина. Желательно, чтобы шапка в Moneymaker была переделана внешне ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Натянуть HTML дизайн блога на Drupal 8

    Есть простой работающий блог, со стандартными компонентами - популярные статьи, последние статьи и тэги. Блог всего в 2 страницы. Нужно за разумные деньги их прикрутить к Drupal 8. Задание не сложное, шаблон блога и контент ...

    HTMLDrupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать сайт на WordPress

    Нужно создать сайт на вордпресс. Он будет содержать в себе все данные о кипарайтере (портфолио, резюме, график работы, тарифы, контакты). Кроме того, там будут опубликововаться различные новости и полезные советы. Дизайн и структура - всё ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется разработчик и программист CMS 1С-Битрикс

    Есть действующий проект, надо исправить ошибку в фильтре, битые фото, улучшить поиск по сайту, сделать удобней заказ в магазине. Пожалуйста, пишите стоимость работы в час.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад