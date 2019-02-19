Перенос сайта и домена [Joomla]

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки298 просмотров
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Доброго день. Господа фрилансеры.Необходимо:1. Перенести существующий сайт: http://www.detektiva.com/ на новый хостинг. Содержимое, файлы, базу данных. Существующий сайт на Joomla.2. Перенести домен (этот же detektiva.com, ﻿mydetektiv.com) от старого регистратора на новый, где и будет новый сайт.Пишите стоимость и сроки. 

Joomla
5 лет назад
interdetektiv
53 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад