Интеграция API на сервис

Необходимо разработать раздел блога для интернет-магазина детской обуви и одежды useeme Желательно разработать раздел на готовом решении с соответствующими доработками по Функциональному заданию: http://rgho.st/6NxCf6qHT Учитываем стандарты адаптивной разработки под мобильники и планшеты. Желательно перед началом работы составить подробное Техническое ...
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CMS Wordpress
Задачи:
1. Интегрировать API по поиску объектов и заказу документов по найденным объектам
2. Интеграция платежной системы Robokassa
3. Личный кабинет:
- страница с заказами
- страница с актами оказанных услуг
Подробное описание API будет предоставлено.
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