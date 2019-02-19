Интеграция API на сервис

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка116 просмотров
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CMS Wordpress

Задачи:

1. Интегрировать API по поиску объектов и заказу документов по найденным объектам

2. Интеграция платежной системы Robokassa

3. Личный кабинет:

   - страница с заказами

   - страница с актами оказанных услуг

Подробное описание API будет предоставлено.

5 лет назад
Zaletchik
Владимир 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад