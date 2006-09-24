Zaletchik

Владимир Zaletchik

 
41 годРоссия/Курск
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Образование:

Военный инженерный институт радиоэлектроники

окончание 2004г.

факультет АСУ

специальность Инженер АСУ, комплексов, сетей, СУБД

Знания: СУБД, Delphi, HTML, СSS, PHP, MySQL, Photoshop.

CMS: Joomla, Opencart, SnewsCMS, CMS MadeSimple

Стаж в работы с IT-технологиями: 8 лет

PHPOpenCartMySQLHTMLJoomlaDelphi
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Отзывы заказчиков
Rosin
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Перевод с русского на немецкий
Наилучшие рекомендации! Обращусь еще не раз!
Работа понравилась, проблем никаких, все своевременно и без проблем!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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