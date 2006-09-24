Образование:
Военный инженерный институт радиоэлектроники
окончание 2004г.
факультет АСУ
специальность Инженер АСУ, комплексов, сетей, СУБД
Знания: СУБД, Delphi, HTML, СSS, PHP, MySQL, Photoshop.
CMS: Joomla, Opencart, SnewsCMS, CMS MadeSimple
Стаж в работы с IT-технологиями: 8 лет
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
Наилучшие рекомендации! Обращусь еще не раз!
Ответный отзыв
Работа понравилась, проблем никаких, все своевременно и без проблем!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.