Формат Corel Draw.
- Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт2 года назад
Есть брусовой дом, 2 этажа, 167 м2. Необходимо подобрать цветовое решение для комнат и примерное наполнение мебелью - визуализировать. Покупать материалы - не надо! Просто необходим план обстановки дома, который растянется на долгое время и закупки ...Интерьеры и Экстерьеры21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Дом 170 м2, два этажа. Приточно-вытяжная. Вытяжки кухня, два санузла.Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Повторно. К сожалению у предыдущего исполнителя семейные обстоятельства. Жду предложений. Вопросы в лс.Завершен6 лет назад
Необходимо перевести прикрепленный логотип в кривые стоимость пишите сразу.Прочее1 исполнительЗакрыт6 лет назад
План дома прилагаю. На вопросы отвечу в лс.Завершен6 лет назад
Жду предложений.Чертежи и Схемы11 заявокЗакрыт6 лет назад
Перевести и прислать в ворде 75,76,77 страницы до пункта 6,2. Сразу пишите стоимость. Так же в лс рассмотрю предложения по переводу всей книги.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сделать конструктор изображений по аналогии http://www.ramki-n0mer0v.ru/dvusostavnaya-ramka/ на выходе макет в формате PDF. ("0" заменить на о) стоимость прошу указывать сразуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
отрисовать логотип в векторе жду предложения сразу с ценамиЛоготипы и Знаки7 заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо векторизировать эмблему на выходе должно получится белое изображение на черном, как на первом фото. (остальные как вспомогательные) Стоимость указывайте сразу.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
необходим чертеж детали по фото размеры дам по запросуЗавершен7 лет назад
векторизировать макет логотипа в черно-белом вариантеЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо отрисовать логотип в векторе и предоставить готовый файл в CorelDraw не выше Х6Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создание небольшого сайта-визитки. Фото, картинки, описание, прайс, контакты. Прошу оставлять предложения сразу с ценами.Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт9 лет назад
Фото предоставляем мы. От вас дизайн и оформление. Данный каталог будет печататься. В примере то, что нам нравится. Сразу пишите стоимость.Дизайн продукции25 заявокЗакрыт10 лет назад
необходимо сверстать сайт + работа по наполнению. Контент имеется. Обязательное условие консультация с нашим сео-специалистом. 11 страница не прикрепилась необходимо указать стоимость отдельно постановки на cms 1-с Битрикс стоимость и сроки писать сразу же в теме.HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим редизайн сайта спас-принт.ru буквы меняем на латинские. Прошу сразу писать точную стоимость + ссылку на ваше портфолио. Срок исполнения не более 10 дней. Оплата Webmoney.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сразу пишите стоимость. печать наклеек плоттерная резка фрезеровка трафаретная печать шелкография регион МоскваПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт11 лет назад
http://ramka-nomera.ru/price/index.htm добавить 3 фото и новый прайсHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад