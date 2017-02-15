Есть брусовой дом, 2 этажа, 167 м2. Необходимо подобрать цветовое решение для комнат и примерное наполнение мебелью - визуализировать. Покупать материалы - не надо! Просто необходим план обстановки дома, который растянется на долгое время и закупки ...