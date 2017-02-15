Rosin

Николай Rosin

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Holland
28 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Проектирование водоснабжения, отопления, канализации для дома.
Очень терпеливый и адекватный заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Александр прекрасно справился с задачей. Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
BlackZhek
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Проектирование систем отопления, водоснабжения и канализации для дома
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата моментальная. Рекомендую!!!!
Все отлично. Рекомендую. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Anja_Nach
29 летГермания
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевод с немецкого языка 2,5 страницы на русский язык.
Оперативная обратная связь, четко сформулированное ТЗ, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Анна отлично справилась с заданием. Качество перевода отличное. Спасибо огромное. Рекомендую!
Ответный отзыв
DanaL
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Необходимо векторизировать эмблему
Оперативная обратная связь, оплата в срок. Рекомендую!
Все четко, в срок. Для моего удобства результат был прислан в нескольких программах и версиях. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
oleg1012006
Олег 
40 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Необходим чертеж детали по фото
Очень порядочный Заказчик, четкое задание, рекомендую! Очень рад сотрудничеству.
Быстро и Оперативно. Все что было предварительно обещано - выполнено. Приятно было общаться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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