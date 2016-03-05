Векторизировать логотип в черно-белом варианте

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Завершен17 заявок262 просмотра

векторизировать макет логотипа в черно-белом варианте

9 лет назад
Rosin
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexandr323
Александр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена оперативно, качественно, профессионально. Предоставлено несколько вариантов на выбор. Рекомендую спасибо!
Очень интересный заказчик) Советую.

Заявки фрилансеров

alexandr323
Александр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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