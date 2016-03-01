Логотип сайта Komercia.kz

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт29 заявок244 просмотра

Логотип сайта Komercia.kz 

9 лет назад
arkasha041186
Аркадий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа для проекта серверов Minecraft

    Здравствуйте. Нужен человек, который сможет сделать действительно уникальный логотип для проекта игровых серверов Minecraft - CubixWorld.Ru Если такие люди есть(желательно с примерами), напишите мне в скайп

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип компании Sobi

    $100

    Зеленый и белые цвета. Cфера деятельности - гидротехника, и все виды работ на воде. Поэтому, в логотипе могут присутствовать схематические образы буксира, или земснаряда, или плавучего крана. К описанию прикреплен файл с изображением старого ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа.

    На и-нет магазин требуется сделать логотип. Деятельность - изготовление и продажа корпусной и мягкой мебели. Однозначных идей по изображению логотипа нет. Нравится мысль по ассоциации с деревом. Беспроигрышный вариант - это конечно ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется нарисовать логотип компании.

    Требуется нарисовать логотип компании, занимающейся обучением детей футболу.   Логотип не должен быть приевшийся, он должен быть простым, лаконичным и понятным.   Не нужно много деталей, скевоморфизм тоже не нужен.   Чтобы понять, ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    $15

    Всем привет! Необходимо разработать логотип по ТЗ (в приложении). Работы принимаются максимум до 14.03, если понравится какой то вариант, то выберем досрочно. Друзья, если вы на стадии создания, пишите ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа для интернет-магазина бытовой техники

    $50

    Требуется разработка дизайна логотипа компании СООО«Гравитех». Компания является крупным импортером высококачественной бытовой техники в Беларусь. Желательные цвета логотипа – синий и белый. Логотип должен показывать высокий уровень компании, вызывать ассоциации ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип Парикмахера

    Требуется разработать личный логотип парикмахера-стилиста. ТЗ с примерами и зарисовками в прикрепленном документе. Приветствуется собственное видение :)  Исполнитель должен быть знаком с данной индустрией (желательно девушка). Дополнительно сформировать визитку. Подробнее в ТЗ.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад