Разработка логотипа

# 1 — $ 15

Всем привет! Необходимо разработать логотип по ТЗ (в приложении).

Работы принимаются максимум до 14.03, если понравится какой то вариант, то выберем досрочно.

Друзья, если вы на стадии создания, пишите пометки "в работе".

Логотип должен доносить детскую тематику.