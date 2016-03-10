Логотип Парикмахера

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Завершен27 заявок400 просмотров

Требуется разработать личный логотип парикмахера-стилиста. ТЗ с примерами и зарисовками в прикрепленном документе. Приветствуется собственное видение :) 

Исполнитель должен быть знаком с данной индустрией (желательно девушка).

Дополнительно сформировать визитку.

Подробнее в ТЗ.

9 лет назад
valpatsk
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$50
3 дня
Анна отличный специалист в своем деле, без проблем делает все изменения, предлагает отличные и в основном лучшие варианты логотипов и изменений к ним (советую к ним прислушиваться). С удовольствием буду обращаться еще :)
Спасибо большое за интересный проект:) Оплата без задержек, в полном объеме. Общение в позитивном ключе, постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству, сама буду рада новым проектам:)

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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