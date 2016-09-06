Разработка логотипа

Самые наилучшие наши рекомендации. Тарас - это лучший специалист в области разработки лого на текущий момент с которым нам приходилось работать. Креативный подход, точное учтение всех деталей. Логотип получился современный и отражающий суть направления. Оперативное исполнение. Всегда на связи, учтивое общение. Очень рекомендуем. Будем продолжать сотрудничество.