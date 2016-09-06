Разработка логотипа

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Завершен29 заявок320 просмотров

Необходимо разработать логотип для компании.

сфера - IP-телефония

нужно 3 варианта (концептуально разных) из трех мы выбираем один для доработки.

9 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$65
4 дня
Самые наилучшие наши рекомендации. Тарас - это лучший специалист в области разработки лого на текущий момент с которым нам приходилось работать. Креативный подход, точное учтение всех деталей. Логотип получился современный и отражающий суть направления. Оперативное исполнение. Всегда на связи, учтивое общение. Очень рекомендуем. Будем продолжать сотрудничество.
Очень приятный и вежливый заказчик. Коммуникабельный и четкий. Все своевременно и предельно ясно. Рекомендую и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад

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