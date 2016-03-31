Обновить логотип онкологическому научному обществу

# 1 — $ 35

Нужно обновить логотип Онкологического ветеринарного общества «Институт развития сравнительной онкологии» (ИРСО - http://bioirso.ru/) в соответствии с современными тенденциями.

Старый логотип (он уже и сам устарел, и векторный вариант давно утерян) во вложении. Можно взять за основу его, а можно проявить фантазию.

Важно, чтобы логотип хорошо читался и в разрешении 100х100px, и будучи напечатанным на большом плакате.

По присланным работам добавлю - мультяшность совершенно не подходит. Нужен строгий стиль.