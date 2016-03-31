Обновить логотип онкологическому научному обществу

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен41 заявка1506 просмотров
#1$35

Нужно обновить логотип Онкологического ветеринарного общества «Институт развития сравнительной онкологии» (ИРСО - http://bioirso.ru/) в соответствии с современными тенденциями.

Старый логотип (он уже и сам устарел, и векторный вариант давно утерян) во вложении. Можно взять за основу его, а можно проявить фантазию.

Важно, чтобы логотип хорошо читался и в разрешении 100х100px, и будучи напечатанным на большом плакате.

По присланным работам добавлю - мультяшность совершенно не подходит. Нужен строгий стиль.

9 лет назад
Brim
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

lev92
Лев 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
#1
Лев нарисовал отличный логотип. Причем еще в процессе конкурса мы просили его перепробовать кучу цветов, разных сочетаний и т.д. В результате все получилось прекрасно. Спасибо.
Спасибо Владимиру за интересный конкурс! Четкое ТЗ. С оплатой никаких проблем. От сотрудничества – только положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

lev92
Лев 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
#1

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