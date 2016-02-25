Логотип на тему "образование и право"

Необходимо нарисовать лого для проекта об образовании и законодательстве в области образования. Проект называется "IN-formatio". Дизайн главной страницы проекта в приложении. Лого должно хорошо сочетаться как с шапкой сайта (при необходимости можно подредактировать шапку и поиграть с фоном), так и с телом. Так же, монохромная версия лого должна сочетаться с оттенками серого.

Коллегам нравиться деревья и птички. Для отражения колорита можно использовать вайнахские орнаменты (см. приложение, остальное гуглится). Приветствуется использование палитры сайта, но если вы Да Винчи - делайте, что хотите.