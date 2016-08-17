Разработать логотип

# 1 — $ 50

Название компании:

FILIGRAN FILMS

Сфера: Видеопроизводство, кинопроизводство, реклама.

Продукт: Короткометражное кино, рекламные видеоролики, брендовое и корпоративное видео, музыкальные клипы.

Уникальное торговое предложение: Хорошая идея — основа успешного продающего или рекламного видео. Идея должна быть цепляющей, вирусной, яркой, запоминающийся, реализованной на высоком техническом уровне. Максимальное отдаление от телевидения, максимальное приближение к художественному кино. Максимальная продуманность заранее, по сценарию и раскадровкам. Очень тщательный и аккуратный подход. Не берёмся за дешевые проекты, «халтуру». Только «филигранная» работа.

Целевая аудитория: представители фирм, предприниматели, представители шоу-бизнеса, кинематографисты.

Пожелания к логотипу:

— Умеренная графическая сложность: хорошие логотипы можно нанести трафаретом на асфальт.

— Ощущение дороговизны, высокого качества, элитарности.

— Отсутствие банальной кинематографической атрибутики.

Жду ваших предложений.