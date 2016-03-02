Нужно сделать логотипы для проекта Aero

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок210 просмотров

Нужно сделать логотипы для проекта Aero

Нужны оригинальные логотипы для следующих названием с ключевым словом Aero

AeroPanel

AeroBilling

AeroVDS

AeroDesign

AeroServers

9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

iryna_S
32 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Очень хороший специалист в своем деле! Рекомендую всем!
Все хорошо, но с оплатой проблемы.

Заявки фрилансеров

iryna_S
32 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад