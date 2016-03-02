Мы компания по разработке приложений и сайтов. Имя компании - Add Creative Inc. Нужен векторный логотип, желательно с минимальной палитрой, чем меньше цветов, тем лучше. Но не в ущерб. Можно заменять цвета оттенками. Нужен именно ...
Нужно сделать логотипы для проекта Aero
Нужно сделать логотипы для проекта Aero
Нужны оригинальные логотипы для следующих названием с ключевым словом Aero
AeroPanel
AeroBilling
AeroVDS
AeroDesign
AeroServers
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт9 лет назад
Необходима разработка фирменного стиля предприятия по производству полимерной георешетки: - логотип для документов и сайта - визитная карточка Сроки выполнения гибкие Наличие портфолио, положительный опыт работы Работа по договору, оплата ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Всех приветствую! Суть задания - хочу чтобы нарисовали (перерисовали) логотип по примерно тому чего я набросал (файл будет в аттаче - да, убого, но пытаюсь так объяснить свои мысли - это проще чем заниматься ...Завершен9 лет назад
Требуется логотип для стартап-компании с названием ETAN, занимающейся исследованиями и разработками в области высоких технологий. Технические требования: - Векторный формат, предпочтительно Corel Draw 11; - Один или два сплошных цвета без полутонов ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо придумать и нарисовать логотип для сайта по курсам французского в psd для веб и визиток.Завершен9 лет назад
Нужно создать стильный логотипЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать несложный логотип для сайта недвижимостиЗавершен9 лет назад
Необходимо обновить логотип, убрать или сгладить градиенты, упростить слегка линии или иначе слегка подать, возможно шрифт доработать. Сделать его более современным.Завершен9 лет назад
- $15
Разработка фирменного логотипа праздничного агенства и дизайн визитки.Завершен9 лет назад