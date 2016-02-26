Разработать и нарисовать логотип

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт28 заявок604 просмотра

Мы компания по разработке приложений и сайтов. Имя компании - Add Creative Inc. Нужен векторный логотип, желательно с минимальной палитрой, чем меньше цветов, тем лучше. Но не в ущерб. Можно заменять цвета оттенками. Нужен именно векторный логотип. Приветствуется минимализм, даже очень. Цена договорная, срок 30 дней.

9 лет назад
Hadevs
Данил 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-2)

Выбранные исполнители

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$20
1 день
Слишком молод, ветер в голове. Перебрал кучу вариантов логотипа, утвердил, попросил понизить цену, а потом когда все было готово сообщил, что теперь у них название меняется и нужен новый лого. Да и денег не нашкреб, все никак собрать не мог! Крайне не рекомендую связываться. п.с. надо ставить звездочки за оплату, а оплаты то и не было... В случае синхронного отрицательного отзыва, обращусь в арбитраж и получите вечный бан!
LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$25
3 дня
Хороший исполнитель, но мы не сработались.
После двух дней работы (11 набросков лого) и сообщения "Пока все устраивает" на следующий день проект открывается 2-й раз и на мой вопрос "Как это понимать?" получаю "Мы, пожалуй, остановим наше сотрудничество. Не сработаемся. Извините"

Заявки фрилансеров

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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