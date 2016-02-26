Разработать и нарисовать логотип

Слишком молод, ветер в голове. Перебрал кучу вариантов логотипа, утвердил, попросил понизить цену, а потом когда все было готово сообщил, что теперь у них название меняется и нужен новый лого. Да и денег не нашкреб, все никак собрать не мог! Крайне не рекомендую связываться. п.с. надо ставить звездочки за оплату, а оплаты то и не было... В случае синхронного отрицательного отзыва, обращусь в арбитраж и получите вечный бан!