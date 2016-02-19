Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт38 заявок404 просмотра

Для нового бренда по изготовлению одежды необходимо разработать логотип, вшиваемый ярлык (лейбл), дизайн страниц в социальной сети (instagram). Название бренда "Volga brand". 

9 лет назад
Volga_brand
Станислав 
43 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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