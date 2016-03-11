Создание логотипа, на существующий магазин!(после редизайна)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок988 просмотров
#1$50

Сайт магазина topknives.ru  (это старый) 

Новый дизайн во вложении.

Лого - Картинка + написание!

1. Написание может быть и русскими (Топор и Нож) и английскими (Topknives) 

2. Лого лого должен быть современным и БРУТАЛЬНЫМ. 

3. Цветовая гамма по вашему желанию.

4. размер соотношение 250 (ширина ) на 100 (высота) вместо того что во вложении. 

4. Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 05.03.16 года.  

КОНКУРС ПРОДЛЕН ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 9.03 ОБЪЯВИМ ПОБЕДИТЕЛЯ.

9 лет назад
maverikk
Евгений 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

unnoticed
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#1
Рекомендую данного специалиста, отличная работа, сделал все супер и даже больше! Отзывчив, по просьбе нарисовал фавикон, отправил все в разных форматах!
Спасибо за интересный конкурс!

Заявки фрилансеров

unnoticed
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
#1

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