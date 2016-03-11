Создание логотипа, на существующий магазин!(после редизайна)

# 1 — $ 50

Сайт магазина topknives.ru (это старый)

Новый дизайн во вложении.

Лого - Картинка + написание!

1. Написание может быть и русскими (Топор и Нож) и английскими (Topknives)

2. Лого лого должен быть современным и БРУТАЛЬНЫМ.

3. Цветовая гамма по вашему желанию.

4. размер соотношение 250 (ширина ) на 100 (высота) вместо того что во вложении.

4. Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 05.03.16 года.

КОНКУРС ПРОДЛЕН ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 9.03 ОБЪЯВИМ ПОБЕДИТЕЛЯ.