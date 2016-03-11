Требуется обновить логотип для сайта www.forexite.com. Нынешний логотип и вся информация о компании есть на сайте. Если нужны уточнения - задавайте вопросы. Обратите, пожалуйста, внимание - задача состоит в обновлении, освежении имеющегося логотипа, а не ...
Создание логотипа, на существующий магазин!(после редизайна)
Сайт магазина topknives.ru (это старый)
Новый дизайн во вложении.
Лого - Картинка + написание!
1. Написание может быть и русскими (Топор и Нож) и английскими (Topknives)
2. Лого лого должен быть современным и БРУТАЛЬНЫМ.
3. Цветовая гамма по вашему желанию.
4. размер соотношение 250 (ширина ) на 100 (высота) вместо того что во вложении.
4. Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 05.03.16 года.
КОНКУРС ПРОДЛЕН ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 9.03 ОБЪЯВИМ ПОБЕДИТЕЛЯ.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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