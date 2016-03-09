Разведение ценных пород рыбы. Старый логотип: не нравится внешний вид рыбки – ты бызахотел купить такую рыбку? Рыбоводный завод - рыбка должна быть. Вышка не исключена нефтяная. Типа нефтянники ...
Создание логотипа
Нужно создать логотип для организации, занимающейся созданием кошельков, сумок, ремней ручной работы из кожи, также создание деревянных коробочек для них.
Рабочее название "Творческая кузница". нужен логотип, чтоб его ставить на наших изделиях(+ вектор)
Оплата по факту выполнения.
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