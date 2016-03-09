Создание логотипа

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки278 просмотров

Нужно создать логотип для организации, занимающейся созданием кошельков, сумок, ремней ручной работы из кожи, также создание деревянных коробочек для них.

Рабочее название "Творческая кузница". нужен логотип, чтоб его ставить на наших изделиях(+ вектор)

Оплата по факту выполнения.

9 лет назад
Crazy_Santa
Темир 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$15
12 дней
Работу выполнил качественно, в срок, очень понравилось, молодец!)
Желаю всем таких заказчиков, как Темир. Было четко поставлено задание, по срокам не торопил. Решения принимались оперативно. Впечатления от сотрудничества остались только положительные.

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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