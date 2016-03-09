Создание логотипа

Нужно создать логотип для организации, занимающейся созданием кошельков, сумок, ремней ручной работы из кожи, также создание деревянных коробочек для них.

Рабочее название "Творческая кузница". нужен логотип, чтоб его ставить на наших изделиях(+ вектор)

Оплата по факту выполнения.