Разработка логотипа City Life

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Завершен1 заявка142 просмотра

В приложении бриф и примеры лого, которые нравятся заказчику

Согласованный бюджет 1 336 грн, предоплата 30% (400грн)

Срок предоставления работы - 19/02/16

9 лет назад
ipevgeny
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BondDesign
Игорь 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
9 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

BondDesign
Игорь 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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