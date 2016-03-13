Логотип

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Завершен18 заявок274 просмотра

Нужен векторный логотип, в основе космический корабль "Восток" на фоне нашего шарика. Два-три цвета, не сильно нагруженный графикой.

В заявке жду цену, сроки, количество вариантов.

Оплата только ЯД по курсу цб на момент начала сотрудничества.

9 лет назад
KolGoon
Борис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$35
3 дня
Спасибо за логотип, все понравилось.
Приятный в общении заказчик, оплата без задержек и в полном объеме.

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sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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