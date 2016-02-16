Разработка логотипа ТМ The Best Industries.Основная сфера деятельности - торговля на Amazon в США по схеме Private labeling. Производим продукт который пользуется широким спросом в США, немного улучшив его характеристики и качество в Китае. ...
Создание Логотипа для Лендинга
У нас продукт gps маяк - для охраны авто от угона. Название сайта: gpsfindme2.ru Так же на сайте будет упоминание об агенте 007. Нам нужно, чтобы силуэт машины был более узнаваемым - может это будет БМВ или мерседес, но нужно, чтобы он был изображен как в файле ЛОГО - т.е. схематично, а самого упоминания об агенте 007 не должно быть. Т.Е. любой человек, зашедший на сайт и увидевший наш логотип, что ему это напоминает Джеймс Бонда. Цветовые решения те же, что и в файле ЛОГО. Нужно передать такой стиль изображения, чтобы он как бы ассоциировался с чем-то крепким, защитой, прочностью и т.д.
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