Разработка логотипа ТМ The Best Industries

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок691 просмотр
#1$30
#2$20

Разработка логотипа ТМ The Best Industries.Основная сфера деятельности - торговля на Amazon в США по схеме Private labeling. Производим продукт который пользуется широким спросом в США, немного улучшив его характеристики и качество в Китае. 

Хотелось бы серьезный логотип, который будет использоваться как в информационной части компании (сайт, SMM, визитки и т.д), так и на самих коробках производимых изделий.

Можно включить в логотип сокращение TBI + расшифровку The Best Industries, думаю также можно использовать звездочки знаков качества и\или знак #1.

9 лет назад
olegberezin
Олег 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

Volodymyr_Khrule
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Volodymyr_Khrule
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
#1

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