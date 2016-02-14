# 1 — $ 30 # 2 — $ 20

Разработка логотипа ТМ The Best Industries.Основная сфера деятельности - торговля на Amazon в США по схеме Private labeling. Производим продукт который пользуется широким спросом в США, немного улучшив его характеристики и качество в Китае.

Хотелось бы серьезный логотип, который будет использоваться как в информационной части компании (сайт, SMM, визитки и т.д), так и на самих коробках производимых изделий.

Можно включить в логотип сокращение TBI + расшифровку The Best Industries, думаю также можно использовать звездочки знаков качества и\или знак #1.