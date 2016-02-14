Сделать простой логотип по примеру. Я сделал скриншот основания 3д модели, собственно так он и должен выглядеть но без самого наружного круга. Логотип 3д печатной машинки для тату. Прикреплен пример дизайна.
Разработка логотипа ТМ The Best Industries
Разработка логотипа ТМ The Best Industries.Основная сфера деятельности - торговля на Amazon в США по схеме Private labeling. Производим продукт который пользуется широким спросом в США, немного улучшив его характеристики и качество в Китае.
Хотелось бы серьезный логотип, который будет использоваться как в информационной части компании (сайт, SMM, визитки и т.д), так и на самих коробках производимых изделий.
Можно включить в логотип сокращение TBI + расшифровку The Best Industries, думаю также можно использовать звездочки знаков качества и\или знак #1.
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