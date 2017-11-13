andrewyunev

Андрей Юнев andrewyunev

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$165
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется сделать дизайн и верстку.

    Добрый день! оплачиваемое тестовое задание: есть текст (прикреплен) надо сделать красивый дизайн и верстку Требуется на длительный срок дизайнер-верстальщик. В первую очередь хороший дизайнер, а уже потом верстальщик. Быстрый отклик при взаимодействии и готовность вносить правки. Примеры сайтов, которые ...

    Правки на сайт
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж Видео

    Задача: сделать 28 отзывов из них  26 отдельных   и два общих отзыва, где есть  все  участники.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка сайта

    Добрый день! Нужна верстка сайта. Пример как надо будет сделать: http://training.woman-predestination.ru/ Сделать надо все то же самое, только фото и текст будут другими.  Файлы от дизайнера в формате  .xd Адаптивка тоже нужна.

    Верстка сайта
    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать продающий текст на главную страницу сайта

    Тематика: тренинги личностного роста и саморазвития Критерии, которым надо соответствовать: разбираться в тематике, быть психологом или иметь большой опыт написания статей на эту тематику уметь переводить абстрактное в понятное, конкретика развит язык метафор готовность научиться выработать стиль готовность много раз ...

    Написание статей
    Продающие тексты7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж Видео

    Задача: сделать 9отзывов из них 8 отдельных   и один общий отзыв, где есть все  участники.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настройка видео на ютуб канале с презентацией и видео одновременно

    Добрый день!   Требуется настройка видео на ютуб канале с презентацией и видео одновременно  через team viewer в 2 этапа. Сперва без участника, а потом через пару дней вживую. День согласовывается отдельно. Оплата после последнего дня ,когда ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    Добрый день! Нужна верстка сайта. Пример https://valery.fm/antichaos2?utm_source=email&amp;utm_medium=val&amp;utm_campaign=frank&amp;gcmes=415423168&amp;gcmlg=243243# Сделать надо все то же самое, только фото и текст будут другими.

    Верстка сайта
    HTML-верстка52 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание картинки - срок до 09.02.2018 до 12:00

    1500 на 400 (шапка в группу вк) картинка про 8 векторов  (3 разных варианта) текст: Бесплатный онлайн-тренинг "Система 8 векторов. Унивесральные ключи к пониманию себя и мира" 25-27 февраля ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД И ЧТО ТАКОЕ ВЕКТОРА,  вот наши страницы ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание 3х картинок одной тематики

    Примеры как выглядят весы (как нравится)  я прикрепил. Картинка 1. ФОН Новогодняя тематика. Новогодние узоры, ночтобы не отвлекало от весов.  Весы сдвумя чашами, одна из которых перевешивает. На одной чаше весов написано слово «Сомнение», а на второй, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж Видео

    Задача: сделать 7 отзывов из них 6 отдельных   и один общий отзыв, где есть все 6 участников. Вот ссылка на папку в яндекс диске https://yadi.sk/d/BO8JznKw3QNV5T Диктора, который задает вопросы, слышно быть не должно Пример как хочется: Вот пример ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание картинки по аналогии

    Есть текст:   "Странная это штука - предназначение. Никто не знает где его искать, но все верят что оно у них есть." Надо оформить его картинкой - пример прикрепил. Необязательно его придерживаться...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Монтаж видео

    Есть тренинг, который длится 6 дней - 8 участников. Отзывы снимаются в первый день - снимаются ожидания людей (съемка с 1 ракурса), а также  отзывы снимаются в последний день - что на выходе люди получили ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Трафик лидов

    Тема – саморазвитие. Будет бесплатный тренинг по предназначению в закрытой группе, в конце ноября.  Нужно около 3000-4000тысяч человек группа и рассылка в процессе создания  Трафик  нужен независимо в два потока - на подписную ина закрытый тренинг в вк • ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж видео

    Есть отзывы, которые надо смонтировать. Вот ссылка на папку в яндекс диске [url=https://yadi.sk/d/gyptpWBP3PGyyv]https://yadi.sk/d/gyptpWBP3PGyyv[/url] Надо сделать один общий ролик и 6 отдельных роликов Диктора, который задает вопросы, слышно быть не должно Пример как хочется: Общий ролик: [url=https://www.youtube.com/watch?v=HE8YiKbHSHw]https://www.youtube.com/watch?v=HE8YiKbHSHw[/url] Отзывы по отдельности: ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • РАБОТА с ВИДЕО

    Добрый день! Есть видео, продолжительностью примерно 3 минуты - это видеоотзыв.  Записан с плохим качеством звука. Нужно улучшить качество звука его громкость и по возможности заменить фон на нейтральный. ссылка на папку с видео https://yadi.sk/d/vg5A-CPP3Njvur

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка+навыки программирования

    $10

    Добрый день! ЭТО тестовое задание!  Ниже прикреплен текст. Надо просто сверстать три экрана от текста, есть макет в псд.  Чтобы экран был изначально адаптирован под пк, телефон, планшет. Как тест надо сделать три экрана, который ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка

    $10

    Добрый день! ЭТО тестовое задание!  Ниже прикреплен текст. Надо просто сверстать два экрана от текста, есть макет в псд.  Чтобы экран был изначально адаптирован под пк, телефон, планшет. Как тест надо сделать два экрана, который ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$165
10 баллов
5 лет назад
Создание лендинга из 4х экранов
Приятно работать с хорошими людьми! :) Андрей — замечательный заказчик: понятные хотелки, предоплата, на связи. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Обращаюсь не в первый раз! Вся работа выполнена на отлично и даже лучше! Просто огонь огненный! Много нового узнаешь и для себя при работе с Алексеем. Регулярно на связи! Беспокоится о качестве не нужно! Здорово, что есть ответственные люди еще и со вкусом!!! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$260
10 баллов
5 лет назад
Монтаж Видео
Очень вежливый и терпеливый заказчик. Точное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!
Все супер как обычно!
Ответный отзыв
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$110
10 баллов
6 лет назад
Монтаж Видео
Как всегда всё прошло отлично! Не в первый уже раз работаем. Оплата - в срок. Спасибо!
И снова Сергей отлично сработал! Как же редко можно встретить в наши дни понимающих и ответственных людей. Сергей, точно в их числе! Я очень рад, что мы работаем вместе. Все супер!
Ответный отзыв
delweb
Тарас 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Скопировать мой лендинг из конструктора и прикрутить к домену
Всё отлично, приятный в общении заказчик. Моментальная проверка. Быстрая оплата. Рекомендую!
Очень оперативно и качественно! Все время на связи! Записал в свой реестр добросовестных исполнителей! Обязательно буду обращаться еще!!!!!!!!! Супер!
Ответный отзыв
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Монтаж Видео
Как всегда, всё отлично! Работаем не в первый раз и надеюсь - не последний.
Все отлично! Постоянно обращаюсь к Сергею! Все время на связи! Все в срок! Да и скидки отличные!!!
Ответный отзыв