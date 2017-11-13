andrewyunev

Создание лендинга из 4х экранов
Андрей Юнев andrewyunevandrewyunev
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! оплачиваемое тестовое задание: есть текст (прикреплен) надо сделать красивый дизайн и верстку Требуется на длительный срок дизайнер-верстальщик. В первую очередь хороший дизайнер, а уже потом верстальщик. Быстрый отклик при взаимодействии и готовность вносить правки. Примеры сайтов, которые ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача: сделать 28 отзывов из них 26 отдельных и два общих отзыва, где есть все участники.Завершен5 лет назад
Добрый день! Нужна верстка сайта. Пример как надо будет сделать: http://training.woman-predestination.ru/ Сделать надо все то же самое, только фото и текст будут другими. Файлы от дизайнера в формате .xd Адаптивка тоже нужна.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Тематика: тренинги личностного роста и саморазвития Критерии, которым надо соответствовать: разбираться в тематике, быть психологом или иметь большой опыт написания статей на эту тематику уметь переводить абстрактное в понятное, конкретика развит язык метафор готовность научиться выработать стиль готовность много раз ...Продающие тексты7 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: сделать 9отзывов из них 8 отдельных и один общий отзыв, где есть все участники.Завершен6 лет назад
Есть мой лендинг по адресу: https://andrej-yunev.wixsite.com/8vectorov Задача сделать его копию и прикрутить на другой домен. Текст, картинки естьВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Требуется настройка видео на ютуб канале с презентацией и видео одновременно через team viewer в 2 этапа. Сперва без участника, а потом через пару дней вживую. День согласовывается отдельно. Оплата после последнего дня ,когда ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужна верстка сайта. Пример https://valery.fm/antichaos2?utm_source=email&utm_medium=val&utm_campaign=frank&gcmes=415423168&gcmlg=243243# Сделать надо все то же самое, только фото и текст будут другими.HTML-верстка52 заявкиЗакрыт6 лет назад
1500 на 400 (шапка в группу вк) картинка про 8 векторов (3 разных варианта) текст: Бесплатный онлайн-тренинг "Система 8 векторов. Унивесральные ключи к пониманию себя и мира" 25-27 февраля ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД И ЧТО ТАКОЕ ВЕКТОРА, вот наши страницы ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Примеры как выглядят весы (как нравится) я прикрепил. Картинка 1. ФОН Новогодняя тематика. Новогодние узоры, ночтобы не отвлекало от весов. Весы сдвумя чашами, одна из которых перевешивает. На одной чаше весов написано слово «Сомнение», а на второй, ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача: сделать 7 отзывов из них 6 отдельных и один общий отзыв, где есть все 6 участников. Вот ссылка на папку в яндекс диске https://yadi.sk/d/BO8JznKw3QNV5T Диктора, который задает вопросы, слышно быть не должно Пример как хочется: Вот пример ...Завершен6 лет назад
Есть текст: "Странная это штука - предназначение. Никто не знает где его искать, но все верят что оно у них есть." Надо оформить его картинкой - пример прикрепил. Необязательно его придерживаться...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть тренинг, который длится 6 дней - 8 участников. Отзывы снимаются в первый день - снимаются ожидания людей (съемка с 1 ракурса), а также отзывы снимаются в последний день - что на выходе люди получили ...Завершен6 лет назад
Тема – саморазвитие. Будет бесплатный тренинг по предназначению в закрытой группе, в конце ноября. Нужно около 3000-4000тысяч человек группа и рассылка в процессе создания Трафик нужен независимо в два потока - на подписную ина закрытый тренинг в вк • ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть отзывы, которые надо смонтировать. Вот ссылка на папку в яндекс диске [url=https://yadi.sk/d/gyptpWBP3PGyyv]https://yadi.sk/d/gyptpWBP3PGyyv[/url] Надо сделать один общий ролик и 6 отдельных роликов Диктора, который задает вопросы, слышно быть не должно Пример как хочется: Общий ролик: [url=https://www.youtube.com/watch?v=HE8YiKbHSHw]https://www.youtube.com/watch?v=HE8YiKbHSHw[/url] Отзывы по отдельности: ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Есть видео, продолжительностью примерно 3 минуты - это видеоотзыв. Записан с плохим качеством звука. Нужно улучшить качество звука его громкость и по возможности заменить фон на нейтральный. ссылка на папку с видео https://yadi.sk/d/vg5A-CPP3NjvurЗавершен6 лет назад
- $10
Добрый день! ЭТО тестовое задание! Ниже прикреплен текст. Надо просто сверстать три экрана от текста, есть макет в псд. Чтобы экран был изначально адаптирован под пк, телефон, планшет. Как тест надо сделать три экрана, который ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Сделать лендинг. файл psd отправлен.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Добрый день! ЭТО тестовое задание! Ниже прикреплен текст. Надо просто сверстать два экрана от текста, есть макет в псд. Чтобы экран был изначально адаптирован под пк, телефон, планшет. Как тест надо сделать два экрана, который ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад