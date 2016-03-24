Разработка логотипа ТМ The Best Industries.Основная сфера деятельности - торговля на Amazon в США по схеме Private labeling. Производим продукт который пользуется широким спросом в США, немного улучшив его характеристики и качество в Китае. ...
Логотип интернет-магазина
Необходимо изобразить приятный для глаза и читабельный лого для сайта. Тематика - люсты и светильники.
На выбор 3-4 варианта с возможностью корректировки выбранного заказчиком.
В комплекте обязательно - PSD, JPG.
Оплата по факту выполнения работы на ЯД.
Стоимость услуги выше 500р не интересна. Внимательно читайте условия!
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