Логотип интернет-магазина

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок211 просмотров

Необходимо изобразить приятный для глаза и читабельный лого для сайта. Тематика - люсты и светильники.

На выбор 3-4 варианта с возможностью корректировки выбранного заказчиком.

В комплекте обязательно - PSD, JPG.

Оплата по факту выполнения работы на ЯД.

Стоимость услуги выше 500р не интересна. Внимательно читайте условия!

9 лет назад
morozzz16
Антон 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад
$7
1 день
Хорошо
Отлично

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад

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