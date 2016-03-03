Разработка логотипа/стиля робототехнического стартапа

Работа простая и для начинающих. Есть небольшая подюорка 5 логотипов на стр http://logotip.com.ua/klassifikatsiya-logotipov.html Надо сделаь их в Иллюстраторе и прислать в слоях, тексты на растрировать, ничего не склеивать, т.е. прислать как исходники для дальнейшей ...