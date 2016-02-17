Есть готовый лого , его нужно одаптировать по цветам для сайта и афиш ,что бы был яркий и читаемый цвета желательно светло серый ,красный коричневый ,черный
Разработка текстового логотипа
Требуется создать текстовый логотип (пример: очень продуманный): как у известного магазина электроники М-В....)
Логотип легко читаемый, легко запоминаемый, визуально цепкий
Цвета: Красный и белый
Место размещения: интернет магазин
Тематика магазина: люстры и светильники торшеры и проч
Заявки фрилансеров
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